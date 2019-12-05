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Зеленский планирует продлить закон "об особом статусе" после Нормандского саммита

Зеленский планирует продлить закон "об особом статусе" после Нормандского саммита
13:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:По результатам встречи в Париже Зеленский будет готов внести проект по продлению действующего закона об особом статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский по результату запланированной на 9 декабря в Париже встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) будет готов внести законопроект о продлении действующего в настоящее время закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"По результатам встречи в Париже президент будет готов внести проект по продлению действующего закона "об особом статусе". Затем мы можем внести изменения в закон в части имплементации формулы Штайнмайера", - сказал Ермак в ходе встречи с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком в Лондоне в четверг, видеозапись которой распространили участники встречи. Встреча организована Королевским институтом международных отношений Chatham House и Советом внешней политики "Украинская призма".

Помощник главы государства заявил, что Украина готова выполнить одно из положений минских соглашений – "конституционная реформа, в основе которой децентрализация" – но при этом подчеркнул, что федерализация государства является неприемлемой.

"Что такое особый статус и особенности местного самоуправления? Мы отбрасываем разговоры о федерализации Украины, и мы никогда на это не пойдем. В результате реформы децентрализации местные органы власти получат больше полномочий. До этого ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, которые никогда не будут обозначать, что это есть федерализация или какие-то автономные республики или что-то подобное. Отдельные районы с дополнительными полномочиями местных органов власти. Территориальная целостность не обсуждается — это все территория Украины. Это граница между РФ и Украины, где есть наши пограничники и под контролем Украины", - пояснил Ермак.

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Он сообщил о планах провести местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей одновременно со всей территорией Украины осенью 2020 года. "Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года", - сообщил помощник президента.

"Результат рассмотрения минских соглашений - это проведение местных выборов в ОРДЛО… Выборы могут пройти только по украинским законам и контроль над границей (с РФ на всем протяжении – ИФ) в день выборов должен быть у Украины", - подчеркнул Ермак.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Нормандский саммит, ООС.
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