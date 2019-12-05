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Госдеп США призывает РФ допустить миссию ОБСЕ в Крым

Госдеп США призывает РФ допустить миссию ОБСЕ в Крым
15:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Госдепе США говорят, что представители ОБСЕ сталкиваются с препятствиями в передвижении по полуострову.

Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер призвал Россию допустить Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ для наблюдения за ситуацией во временно оккупированном Крыму.

Об этом Рикер заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, которое транслируется на сайте организации.

"Вызывает разочарование, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ ежедневно сталкивается с притеснениями и ограничениями в передвижении, подавляющее большинство которых встречается в контролируемых Россией районах. Почему после пяти лет такой деятельности Москва до сих пор отказывается приказать силам, которые она вооружает, обучает, возглавляет и воюет на их стороне, прекратить притеснения СММ и разрешить наблюдателям выполнять их полномочия согласно мандату по всей территории Украины, в том числе в Крыму? ", - заявил Рикер.

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Он также упрекнул РФ за отказ гарантировать безопасность наблюдателей миссии ОБСЕ.

Также Рикер напомнил, что государственный секретарь США Майк Помпео в июле 2018 года в Крымской декларации заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией.

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Крым, ОБСЕ, Госдеп США, Оккупированный полуостров, Филип Рикер.
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