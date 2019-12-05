У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"

Новости Украины:Команда Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу после саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.

У команды президента Украины есть готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате", но обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой".

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями.

"Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил он. "Ни о какой федерализации речь не идет", - добавил помощник президента.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

Напомним, Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона будет предлагать привлечь к переговорам Трехсторонней контактной группы в Минске представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые проживают на подконтрольной Украине территории.