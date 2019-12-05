Реформы ГПУ и Нацбанка: чем занимался представитель Госдепа в Украине (Фото)

Новости Украины:Представитель Госдепа обсудил реформы Генпрокуратуры и финасового сектора Украины.

Временный исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер осуществляет в европейское турне, которое в среду начал визитом в Киев.

Об этом сообщило в Facebook Посольство США в Украине.

Отмечается, что в ходе своего визита в Украину он провел встречу с главой Генеральной прокуратуры Украины Русланом Рабошапкой.

В ходе беседы они обсудили значительный прогресс Украины в продвижении реформ, включая реформу Генеральной прокуратуры.

Помимо этого, Рикер встретился с правлением Национального банка Украины.

Он отметил существенный прогресс банковской системы Украины и в частности НБУ по реформированию финансового сектора Украины.

Заместитель госсекретаря США также подчеркнул ключевую роль независимости центрального банка в обеспечении благосостояния.