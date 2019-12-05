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Ирландия хочет открыть посольство в Украине в 2020 году

Ирландия хочет открыть посольство в Украине в 2020 году
17:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МИД Украины

Новости Украины:Главы МИД Украины и Ирландии согласились, что открытие ирландской дипмиссии начнет новую страницу в двусторонних отношениях.

Ирландия намерена в 2020 году открыть посольство в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Вадима Пристайко с вице-премьер-министром - министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене в рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Пристайко поблагодарил ирландского коллегу за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем присоединения к инициативам Украины в рамках международных организаций.

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Стороны договорились о шагах по дальнейшему расширению торгово-экономических связей, исходя из успешного опыта деятельности ирландских компаний в Украине, в частности международного авиаперевозчика "Раянейр".

Также Пристайко приветствовал намерения ирландской стороны открыть в 2020 году Посольство Ирландии в Украине. Собеседники согласились, что открытие ирландской дипмиссии начнет новую страницу в двусторонних отношениях, создав дополнительные возможности для поступательного развития по многим направлениям.

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Ирландия, Вадим Пристайко, Посольство Ирландии, Саймон Ковене.
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