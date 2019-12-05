Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе

Новости Украины:Если мирные переговоры с РФ провалятся, украинская сторона возведет "стену" на востоке.

Украина сделает все от нее зависящее, чтобы прекратить боевые действия на востоке дипломатическим путем, однако если Россия не будет выполнять Минские договоренности, Киев готов "построить стену" на Донбассе.

Об этом заявил помощник Президента Украины Андрей Ермак в четверг на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", информирует "Европейская правда".

"Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять "Минск". Мы не будем ждать годами, мы определили ограниченное время", - сказал Ермак.

Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у Президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность относительно мирного урегулирования должна появиться в первой половине 2020 года, отмечает издание.

"И, безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и "план Б", - отметил Ермак.

По его словам, "план Б" заключается в том, чтобы "построить стену и жить дальше".

"Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и принимать их опыт. Я имею в виду, прежде всего, Израиль", - пояснил помощник президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что команда Президента пока настроена на успех переговоров.

Ермак также заявил, что у команды Президента готовы к изменению Конституции после "нормандских переговоров", но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.

Кроме того, по словам Ермака, Зеленский планирует продлить действие закона "об особом статусе" после "нормандского саммита".

Как сообщалось, саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.