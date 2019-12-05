Обозначили Крым российским: послы Украины обратились в МИД Венгрии

Новости Украины:Посольство Украины обратилось в МИД Венгрии из-за обозначения центральным телеканалом Крыма частью РФ.

Посольство Украины в Венгрии в связи с появлением на центральном венгерском телеканале "М1" видеосюжета, в котором Крым обозначено территории РФ, обратилось к телеканалу и Министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием исправить ошибку.

"В связи с появлением на центральном венгерском телеканале "М1" видеосюжета, в котором Крым обозначено территории РФ, посольство обратилось к телеканалу и в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием относительно исправления надписи", - сообщает посольство Украины в Венгрии в Фейсбуке в чтеверг.

В ведомстве выразили надежду, что указанный случай является недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины.

"В то же время мы не можем оставлять такие ошибки без реагирования. Ожидаем, что надпись на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, будет исправлена в соответствии с международным правом и официальной позицией Венгрии. Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", - сказано в сообщении.