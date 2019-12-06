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"Нормандский саммит": Зеленский позвонил Макрону

"Нормандский саммит": Зеленский позвонил Макрону
00:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Зеленский и Макрон скоординировали позиции перед "нормандским саммитом".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в Нормандском формате 9 декабря", - говорится в сообщении.

Саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.

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Напомним, в Москве есть сдержанный оптимизм относительно перспектив российско-украинских отношений в связи с предстоящим в Париже саммитом в нормандском формате, по его итогам может быть принят документ необязывающего характера.

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Франция, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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