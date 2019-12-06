"Нормандский саммит": Зеленский позвонил Макрону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.
"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в Нормандском формате 9 декабря", - говорится в сообщении.
Саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.
Напомним, в Москве есть сдержанный оптимизм относительно перспектив российско-украинских отношений в связи с предстоящим в Париже саммитом в нормандском формате, по его итогам может быть принят документ необязывающего характера.