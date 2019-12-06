В Госдепе США рассказали, чего ждут от "нормандского саммита"

Новости Украины:Глава МИД Украины Вадим Пристайко провел встречу с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер надеется, что результаты "нормандского" саммита смогут приблизить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко на полях 26-го Министерского заседания ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД.

"Глава американской делегации уверил в поддержке Украины Соединенными Штатами накануне "нормандского" саммита и выразил надежду, что его результаты смогут приблизить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Рикер также приветствовал разведение сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом.

Рикер подчеркнул важность реформ, которые внедряются сейчас в Украине, отметил необходимость сохранения высокого темпа их реализации и уверил, что США и в дальнейшем будут оказывать Украине помощь во всех сферах сотрудничества.

Как сообщалось, в столице Словакии Братиславе 5 декабря началось двухдневное 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ - центрального директивного и руководящего органа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.