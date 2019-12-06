Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение цен на коммуналку стоить ожидать только после того, как в ЖКХ наведут порядок.

Ощутимое снижение тарифов возможно после приведения в порядок коммунального хозяйства и замены изношенных сетей, из-за которых происходят большие потери.

Об этом заявил во ходе Часа вопросов к правительству премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о существенном уменьшении платежек зимой 2021 года.

"Мы уже сейчас работаем над тем, чтобы этой зимой максимально большое количество людей получили меньшие платежки. Президент говорил о том, что ощутимое снижение тарифов возможно, когда мы приведем в порядок наше коммунальное хозяйство, наши сети. Потому что уровень потерь в сетях в отдельных городах составляет больше 50%. Мы просто отапливаем космос", - сказал он.

Президент Зеленский заявил, что Кабинет министров Украины нашел «интересное решение» по снижению тарифов на отопление почти вдвое следующей зимой.