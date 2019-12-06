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Зеленский: Мы круглосуточно работаем над возвращением мира на Донбасс

Зеленский: Мы круглосуточно работаем над возвращением мира на Донбасс
14:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский говорит, что в Украины множество работы и победа в войне будет на нашей стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть круглосуточно работает над возвращением мира на Донбасс.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил.

"У нас очень много работы, немало сложностей, но мы обязательно все преодолеем, потому что на нашей стороне самое главное - это правда, а, следовательно, и победа будет на нашей стороне", - подчеркнул Зеленский.

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"Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращения мира на многострадальную землю украинского Донбасса", - добавил президент, отметив, что весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем.

"За несколько дней перед очень важной встречей (в Нормандском формате - ред.) мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами, которые ежедневно смотрят врагу в глаза и мужественно держат оборону на востоке нашего государства. Я в очередной раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому, к любому развитию ситуации", - сказал он, выступая в пятницу перед военнослужащими ООС в городе Часов Яр Донецкой области по случаю Дня ВСУ.

Как сообщалось, саммит "нормандской четверки" по урегулированию украинского конфликта запланирован на 9 декабря в Париже. В "нормандский формат" переговоров входят Украина, Россия, Германия, Франция.

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Донбасс, Владимир Зеленский, День вооруженных сил Украины, ООС.
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