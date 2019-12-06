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Экс-глава МИД Украины Грищенко высказался касательно нормандского саммита

Экс-глава МИД Украины Грищенко высказался касательно нормандского саммита
17:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Константин Грищенко отметил важность того, что эта встреча состоится.

Встреча лидеров "Нормандской четверки" в Париже будет успешной, если будут достигнуты договоренности о дальнейшем разведении сил и прекращении огня по всей линии соприкосновения, считает бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Если в ходе встречи в Париже будут достигнуты договоренности о дальнейшем разведении сил, надежном верифицированном прекращении огня по всей линии соприкосновения и переходе к более сложным вопросам политического урегулирования, думаю, мы тогда сможем считать эту встречу значительным успехом", - сказал он в комментарии в пятницу.

По его словам, вполне ожидаемым является то, что во время переговоров не будет достигнута договоренность об установлении длительного мира на Донбассе. "Однако для достижения конечного результата придется проводить еще не одну такую встречу", - добавил он.

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На вопрос о том, в каких вопросах Украина не должна уступать на переговорах, экс-министр, указал, что главным является вопрос сохранения территориальной целостности Украины, ее суверенного права решать вопросы своего развития и определения отношений с международными партнерами.

"Прежде всего, важно то, что эта встреча состоится. Потому что пауза стала уже настолько продолжительной, что само по себе не проведение встречи в "нормандском формате" создает впечатление, что мы попали в тупик, и практически приговорены к тому, чтобы продолжать жить в ситуации, когда продолжаются потери жизней на линии разграничения, не решаются гуманитарные проблемы, когда мы всегда находимся под угрозой обострения этого конфликта и перерастания его в масштабную войну," - считает Грищенко.

По его словам, поиск компромиссов, "сложных по определению", но которые могут дать надежду на выход из этой ситуации - это, однозначно, позитив.

Как сообщалось, встреча в "Нормандском формате" запланирована на 9 декабря, в ней примут участие президенты Украины, Франции, России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

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МИД Украины, Константин Грищенко, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Нормандский саммит.
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