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В 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

В 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
21:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Алексей Гончарук отметил, что Украину интересует так называемый промышленный безвиз.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Вторым важным заданием является обновление Соглашения об ассоциации, которое должно состояться в 2021 году. Мы сейчас внимательно изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон", - сказал Гончарук во время совместного пресс-брифинга с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАллистером в Киеве в пятницу.

По его словам, украинское правительство сделает все от него зависящее, чтобы следующий год был максимально амбициозным, максимально успешным для Украины с точки зрения европейской интеграции.

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"В частности, нас, конечно, интересует так называемый промышленный безвиз – ACAA agreement – договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейским коллегами", - отметил глава правительства.

Также Гончарук анонсировал, что на 28 января следующего года запланировано проведение Совета ассоциации – первая встреча в Брюсселе на уровне новоназначенных премьер-министра, правительства и главы Еврокомиссии.

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Все по теме:

ЕС, Европарламент, Европейский союз, Алексей Гончарук, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
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