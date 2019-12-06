Гончарук назвал главную задачу Нормандского саммита

Об этом сказал журналистам в пятницу Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Мы ожидаем, что "нормандский формат" создаст условия для прекращения огня на Донбассе. Это главная задача", - отметил Гончарук.
Он выразил предвидение, что разговор может быть значительно шире, чем прекращение огня.
"Но я не хотел бы забегать вперед, что-то угадывать. Скажу только то, что нет никакого сомнения, что украинский Президент будет защищать украинские интересы", - сказал Гончарук.
Как известно, встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.