Гончарук назвал главную задачу Нормандского саммита

Новости Украины:Украинская сторона ожидает, что "нормандский формат" создаст условия для прекращения огня на Донбассе.

Об этом сказал журналистам в пятницу Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы ожидаем, что "нормандский формат" создаст условия для прекращения огня на Донбассе. Это главная задача", - отметил Гончарук.

Он выразил предвидение, что разговор может быть значительно шире, чем прекращение огня.

"Но я не хотел бы забегать вперед, что-то угадывать. Скажу только то, что нет никакого сомнения, что украинский Президент будет защищать украинские интересы", - сказал Гончарук.

Как известно, встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.