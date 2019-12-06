Зеленский планирует провести осенью по всей Украине местные выборы

Новости Украины:Владимир Зеленский хочет реализовать идею — местных выборов в Украине уже осенью.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что едет на "нормандскую встречу" с идеей проведения местных выборов по украинским законам одновременно на всей территории Украины осенью 2020 года.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает корреспондент Укринформа.

«Это правда. Потому что именно ощущение того, что мы одна страна и там (на оккупированном Донбассе. – ред.) наши люди, должно начинаться с этого момента. Казалось бы, это мелочь, но я считаю, что это не так: местные выборы проводятся одновременно, по законам Украины, на всей территории нашего государства. Да, это наша идея. Я хотел с ней ехать, но все уже знают», - сказал Зеленский.

Комментируя реплику ведущего, что Украина настаивает на проведении выборов после получения полного контроля над границей, а в Минских договоренностях предусмотрено, что это произойдет после выборов, Зеленский отметил, что на "нормандской встрече" "точно будет говорить о границе".

«Скажу откровенно: у нас другой план по поводу границы – каким образом это передается и каким образом и когда Украина контролирует границу с Россией», - сказал Президент.