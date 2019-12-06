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Фриз прокомментировала выводы Венецианской комиссии по языковому закону

Фриз прокомментировала выводы Венецианской комиссии по языковому закону
23:56 Пт, 6 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Ирина Фриз: Вопросы языков нацменьшинств, коренных народов и страны-агрессора нужно разделять.

Украина и далее имеет право отстаивать свой национальный язык, считает народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, комментируя принятые в пятницу выводы Комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) об украинском законе о государственном языке.

"Венецианская комиссия в своем заключении отмечает понятность для себя позиции Украины, где национальный язык находилась под дискриминацией России. И такое понимание дает нам право и возможность для дальнейшего последовательного отстаивания наших ценностей идентичности, а именно языка. Кстати, в Средневековье в Англии государственным языком был французский. И только путем отстаивание родного языка английский стал официальным в Англии. Сначала теряют язык, а следом – государство", - сказала Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам парламентария, нужно четко отделять вопрос языков национальных меньшинств, коренных народов и языка страны-агрессора.

"Проблема заключается в том, что Россия использует языковой вопрос, как инструмент гибридной войны. Это не имеет ничего общего с языком, как средством общения. Россия превратила язык в средство политической экспансии. Такого не происходит ни с одним языком: ни английским, ни французским, ни испанским, ни китайским. Язык не становится фетишем и не должен быть оружием одной страны против государств-соседей, ведь тогда это является проявлением агрессии. Именно поэтому, на мой взгляд, действия России должны адекватно оцениваться международным сообществом, а Кремль должен нести полную ответственность за империалистическое фантомное поведение в отношении Украины", - отметила Фриз.

Народный депутат отметила, что для нее в этом вопросе ориентиром являются Соединенные Штаты, которые были образованы эмигрантами: англичанами, французами, немцами, ирландцами, евреями, поляками и представителями других народов.

"Несмотря на это, языком официального уровня является английский. Так же, несмотря на то, что во Франции много выходцев из стран Африки, языки народов банту, например, не являются языками обучения во французских учебных заведениях или госучреждениях", - подчеркнула Фриз.

Напоминаем, основным выводом нового мнения, принятого в пятницу Венецианской комиссией, является то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.

В ВК признают, что языковая политика "является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

В то же время, ВК, в частности, "особо рекомендует" пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС". "Любое различие между обращением с этими языками должно основываться на объективном и разумном обосновании, чего пока нет", - подчеркивается в выводах.

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В качестве примера эксперты ВК указывают, что переходный период реализации положений закона об образовании, который был "подвержен резкой критике", был продлен с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года "только для учащихся, чей родной язык является языком ЕС, а не для тех, кто владеет другими родными языками, включая русский". "Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов", - говорится в документе.

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Ирина Фриз, Евросолидарность.
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