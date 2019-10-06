Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Полиция останется в Золотом после разведения войск
Полиция останется в Золотом после разведения войск
Вече на Майдане закончилось: обошлось без нарушений
Вече на Майдане закончилось: обошлось без нарушений
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Чуть ли не оголилась: Лили Роуз-Депп появилась на публике в непрактичном наряде (Фото)
Чуть ли не оголилась: Лили Роуз-Депп появилась на публике в непрактичном наряде (Фото)

Фриз об отводе войск: Ни военные, ни гражданские не поддерживают действия властей

Фриз об отводе войск: Ни военные, ни гражданские не поддерживают действия властей
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Фриз считает, что односторонний отвод войск на Донбассе — непродуманное поведение власти

Односторонний отвод войск вдоль линии разграничения на Донбассе – это непродуманное стратегически и тактически поведение новой власти, которая может привести к потере Украиной своих территорий.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз во время Всеукраинского вече на Майдане "Остановим капитуляцию", сообщает пресс-служба партии.

"Я бы сейчас говорила о том, что говорят жители. В частности, волонтеры Харьковщины сообщают, что жители Золотого отказываются оставаться в городке после того, как оттуда уйдут украинские военные. ...они не доверяют другой стороне, которая придет и будет их грабить. Если жители, которые находятся на линии соприкосновения, понимают это, то я не представляю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных. Односторонний отвод осенью просто в чистое поле... Это абсолютно непродуманная ни стратегически, ни тактически линия поведения новой власти, и она должна понять, что подобным образом мы реально сдаем наши территории. Именно поэтому сегодня во всех городах Украины собрались люди сказать "Нет капитуляции", потому что нам не нужен мир такой ценой, ценой жизней наших военных, ценой жизней наших граждан, которые не хотят жить на территории, покинутой нашими военными", - сказала Фриз.

"Это наш последний блокпост": Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс

Она отметила, что общество не поддерживает действия власти, и это может перерасти в сопротивление.

"Ни военные, ни гражданские не поддерживают действий власти, это может вылиться в сопротивление к действиям власти и неприятие того, что делает власть. Мы говорим о необходимости остановиться и взвесить по мнению активных граждан, которые понимают, что такое война, которые теряли своих друзей, побратимов, родных, которые знают, какую цену Украина на протяжении 6 лет заплатила за свою независимость. Мы будем бороться за свою независимость, чтобы Украина оставалась свободной, независимой и суверенной страной", – отметила Фриз.

"Проплачено": реакция Богдана на митинги вызвала бурю негодования в соцсетях

Как сообщалось ранее, по данным полиции, 6 октября участие в акции "Остановим капитуляцию" на Майдане Незалежности в Киеве приняли около 10 тысяч человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протесты, Ирина Фриз, Разведение войск, Формула Штайнмайера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В два раза полезнее, чем считалось ранее: в чем секрет грецких орехов
02 Причины исчезновения цивилизации Майя
03 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
04 Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)
05 Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отдельные регионы Украины &quot;приморозит&quot;: прогнозы синоптиков
Отдельные регионы Украины "приморозит": прогнозы синоптиков
&quot;Это наш последний блокпост&quot;: Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс
Билецкий и ветераны АТО/ООС отправились на Донбасс
Львовяне присоединились к акции против &quot;формулы Штайнмайера&quot; (Видео)
Львовяне протестуют против "формулы Штайнмайера"
Зак Эфрон в Marvel: сможет ли актер присоединиться к &quot;Стражам галактики&quot; (Фото)
Зак Эфрон в Marvel: сможет ли актер присоединиться к "Стражам галактики" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь