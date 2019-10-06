Фриз об отводе войск: Ни военные, ни гражданские не поддерживают действия властей

Новости Украины:Фриз считает, что односторонний отвод войск на Донбассе — непродуманное поведение власти

Односторонний отвод войск вдоль линии разграничения на Донбассе – это непродуманное стратегически и тактически поведение новой власти, которая может привести к потере Украиной своих территорий.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз во время Всеукраинского вече на Майдане "Остановим капитуляцию", сообщает пресс-служба партии.

"Я бы сейчас говорила о том, что говорят жители. В частности, волонтеры Харьковщины сообщают, что жители Золотого отказываются оставаться в городке после того, как оттуда уйдут украинские военные. ...они не доверяют другой стороне, которая придет и будет их грабить. Если жители, которые находятся на линии соприкосновения, понимают это, то я не представляю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных. Односторонний отвод осенью просто в чистое поле... Это абсолютно непродуманная ни стратегически, ни тактически линия поведения новой власти, и она должна понять, что подобным образом мы реально сдаем наши территории. Именно поэтому сегодня во всех городах Украины собрались люди сказать "Нет капитуляции", потому что нам не нужен мир такой ценой, ценой жизней наших военных, ценой жизней наших граждан, которые не хотят жить на территории, покинутой нашими военными", - сказала Фриз.

Она отметила, что общество не поддерживает действия власти, и это может перерасти в сопротивление.

"Ни военные, ни гражданские не поддерживают действий власти, это может вылиться в сопротивление к действиям власти и неприятие того, что делает власть. Мы говорим о необходимости остановиться и взвесить по мнению активных граждан, которые понимают, что такое война, которые теряли своих друзей, побратимов, родных, которые знают, какую цену Украина на протяжении 6 лет заплатила за свою независимость. Мы будем бороться за свою независимость, чтобы Украина оставалась свободной, независимой и суверенной страной", – отметила Фриз.

Как сообщалось ранее, по данным полиции, 6 октября участие в акции "Остановим капитуляцию" на Майдане Незалежности в Киеве приняли около 10 тысяч человек.