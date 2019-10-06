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Вече на Майдане закончилось: обошлось без нарушений

Вече на Майдане закончилось: обошлось без нарушений
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Массовые мероприятия в Киеве прошли без нарушений.

Массовые мероприятия в центре столицы Украины, включающие вече на Майдане Независимости и последующее шествие до Офиса президента и Верховной Рады, прошли без нарушений общественного порядка, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"После вече участники прошли колонной до Офиса президента Украины и Верховной Рады Украины. По приблизительным подсчетам, участие в акции приняли около 10 тысяч человек. В настоящее время мероприятия завершились, нарушений порядка не зафиксировано", - сообщили в воскресенье вечером в столичном главке полиции.

В ведомстве напомнили, что службу в центре столицы несли 300 правоохранителей.

Как сообщалось ранее, "Движение сопротивления капитуляции" было инициировано после того, как 1 октября Украина, по словам Президента Владимира Зеленского, согласовала на переговорах в Минске текст так называемой "формулы Штайнмайера".

По словам Зеленского, формула предусматривает одобрение в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

"Нет капитуляции": в Киеве протестуют против "формулы Штайнмайера" (Видео)

Как заявил Президент, в новом законе не будет перейдена ни одна "красная линия" и "не будет никогда никакой капитуляции".

После того, как некоторые украинские партии, активисты и общественные деятели выступили во время массовых акций с резкой критикой этой формулы, глава государства записал видеообращение и отметил, что "никогда не сдаст Украину".

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Протесты, Майдан, Нацполиция, Формула Штайнмайера.
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