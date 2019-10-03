Зеленский в ответ на протесты: Они очень хотят использовать вас (Видео)

Новости Украины:Владимир Зеленский прокомментировал недовольства относительно утвержденной "формулы Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уважает конституционное право граждан на протест, но призывает не поддаваться на манипуляции и провокации.

Об этом он сообщил в специальном видеобращении.

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и поверьте: я никогда не сдам Украину. В то же время, я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность ограбления, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина", - сказал Зеленский в своем видеообращении в четверг вечером.

Как сообщалось во вторник вечером (1 октября) после брифинга Зеленского по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и информации о "формуле Штайнмайера" на Майдане и возле Офиса президента прошли акции протеста. Кроме того, протестовали 2 октября, а 6 октября, в воскресенье, собирается Вече.

В центре Одессы более 200 человек протестовалипротив подписания Украиной "формулы Штайнмайера". В Киеве и Харькове также проходили акции "Нет капитуляции!".