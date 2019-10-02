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В Одессе тоже протестовали против "формулы Штайнмайера"

В Одессе тоже протестовали против "формулы Штайнмайера"
23:48 Ср, 2 Октябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В центре Одессы более 200 человек протестовали против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".

В центре Одессы более 200 человек протестовали против подписания Украиной так называемой "формулы Штайнмайера".

Сегодня вечером участники протестного митинга собрались на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье.

В числе пришедших – представители различных патриотических организаций, участники местного Евромайдана, представители ветеранских организаций.

Люди пришли с плакатами: "Сегодня Донбасс, а завтра - Украина", "За что умирали наши люди", "Нет отводу войск", "Нет капитуляции!".

У собравшихся на митинге не было партийных флагов, только флаги Украины.

Выступавшие во время акции заявили, что вышеназванный вариант урегулирования "проблемы на востоке Украины" является предательством, а "формула Штайнмайера", это "формула Путина".

Также акцентировалось на том, что Европа будет считаться только с сильными союзниками.

На Майдане протестуют против "формулы Штайнмайера"

Один из участников митинга призвал горожан вспомнить события 2 мая 2014 года, когда в городе во время массовых беспорядков погибло почти 50 человек. Он отметил, что "город был залит кровью", при этом правоохранители бездействовали, но, благодаря патриотам, простым людям, Одессу удалось отстоять, и сепаратисты отступили.

Глава местной организации "Национального корпуса" Сергей Варламов заявил, что объявляется бессрочная акция протеста.

"Донецк в виде раковой опухоли, которая убьет остальную Украину, нам не нужен", — заявил он.

"Формула Штайнмайера": Харьковчане присоединились к акции протеста

Затем протестующие направились на улицу Еврейскую, к административному зданию УСБУ в Одесской области. В ведомстве они оставили обращение, в котором требуют, в частности, привлечь к ответственности инициаторов подписания "формулы Штайнмайера" с украинской стороны.

Как сообщалось ранее, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую "формулу Штайнмайера".

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

"Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

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Одесса, Протесты, ТКГ, Формула Штайнмайера.
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