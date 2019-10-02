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На Майдане протестуют против "формулы Штайнмайера"

На Майдане протестуют против "формулы Штайнмайера"
21:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Протестующие выдвинули пять требований к власти.

На Майдане Незалежности в центре Киева продолжается акция "Нет капитуляции" против подписания Украиной "формулы Штайнмайера".

Участие в акции принимают несколько тысяч человек.

Митингующие выкрикивают: "Нет капитуляции", "Нет плану Штайнмайера", "Нет плану Путина", "Нет отведению войск".

Выступая перед митингующими, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина подчеркнула, что президент Зеленский, глава МИД Вадим Пристайко и начальник Генштаба Руслан Хомчак проигнорировали требование народных депутатов ответить перед обществом на вопросы, касающиеся подписания "формулы Штайнмайера". Она также выступила против отведения войск из обустроенных блиндажей и построенной линии обороны.

Один из участников АТО призвал "не позволить ВСУ отступать на своей земле" и "не допустить примирения с преступниками" ОРДЛО.

Представительство ЕС в Украине выразило свою позицию по "формуле Штайнмайера"

Участники митинга зачитали пять требований к украинской власти, среди которых: запретить любой особый правовой режим, который ограничивает суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях; запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований, которые совершали тяжкие преступления на территории Украины; запретить избираться и быть избранными в органы власти всем членам незаконных вооруженных формирований или коллаборационистских администраций; запретить добровольную передачу под контроль незаконных вооруженных формирований, иностранных войск или неустановленных боевиков любых населенных пунктов на территории Украины; запретить образование или существование любых негосударственных или региональных вооружённых формирований на территории Украины; запретить признание выборов любого формата на территории страны, которая не находится под военным или административным контролем Украины.

После объявления требований митингующие направились к Офису Президента.

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Киев, Украина, Формула Штайнмайера.
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