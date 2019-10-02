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Представительство ЕС в Украине выразило свою позицию по "формуле Штайнмайера"

Представительство ЕС в Украине выразило свою позицию по "формуле Штайнмайера"
14:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В представительстве считают, что утверждение формулы это ключ к миру на Донбассе.

В Европейском Союзе выразили свою позицию по так называемой "формуле Штайнмайера", согласованной в Минске украинской стороной на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

"Вчерашний результат обсуждения Трехсторонней контактной группы, в частности относительно так называемой "формулы Штайнмайера", является шагом, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям на пути к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами. Это, в свою очередь, является ключом к достижению долгосрочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.

"Европейский Союз последовательно поддерживал работу "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию реализации Минских соглашений", - отмечается в заявлении.

"ЕС по-прежнему непреклонен в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границах", - подчеркивают европейские дипломаты.

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1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Существующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

"Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - подчеркнул Зеленский, отметив, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".

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Европейский союз, Нормандский формат, Формула Штайнмайера.
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