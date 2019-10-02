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Нефедов: Вместо 26 таможен будет 16

Нефедов: Вместо 26 таможен будет 16
14:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В планах Кабинета Министров осуществить сокращение украинских таможен на меньшее количество.

Кабмин Украины подтвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины (ГТС), сделав сокращение украинских таможен с 26 до 16.

Это подтвердил сам глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в сети Facebook. "Следующий шаг в создании Новой таможни - сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопросы аккредитации и сертификации, поэтому их "сливать" трудно очень)", - отметил Нефедов.

"Также это сэкономит на административных расходах - должности будем перераспределять в пользу оперативного состава, начнем учиться централизировать все функции поддержки",-написал глава Государственной таможенной службы.

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"Это промежуточная структура, по которой мы отработаем этапы пути, который предстоит пройти следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юр.лиц, начало перевода людей в регионах", -заявил Максим Нефедов.

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Таможня, ГТС, Кабмин, Максим Нефедов.
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