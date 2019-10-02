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Корниенко: Выборов в ОРДЛО под дулами автоматов - не будет

Корниенко: Выборов в ОРДЛО под дулами автоматов - не будет
13:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Александр Корниенко сделал заявление, что выборы в оккупированных Донецке и Луганске не состоятся "под дулами автоматов".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркивает, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не будет выборов "под дулами автоматов". Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос по поводу упреков о рисках того, что сначала пройдут выборы, а затем будет происходить демилитаризация.

"Никаких выборов под дулами автоматов, пулеметов не будет. Об этом последовательно президент говорит, мы говорим. Все понимают, что до того, как не будет контроля над границей с нашей стороны, с украинской, до того, как не будет установлен фактор безопасности, до того невозможно говорить о соблюдении стандартов избирательного законодательства, участии украинских политических партий, участии внутренне перемещенных лиц, которые имеют полностью, по нашему мнению, право вернуться в свои дома и проголосовать там", - подчеркнул Корниенко.

На вопрос о словах президента в контексте "формулы Штайнмайера", что Украина не будет пересекать "красные линии", депутат заметил, что о так называемых "красных линиях" знают все.

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"Это фактор безопасности перед любыми выборами, любыми политическими процессами", - подчеркнул Корниенко.

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Верховная Рада, "Слуга народа", ОРДЛО, Формула Штайнмайера, Александр Корниенко.
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