Вакарчук уверен, что украинцы поддержат Зеленского в его стремлении отстоять мир

Новости Украины:Святослав Вакарчук: Мы поддерживаем желание президента отстоять мир на украинских условиях.

Лидер партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук призвал не политизировать процесс "Нормандии" и заверил в поддержке президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба политсилы.

"Сегодня наша задача - не политизировать процесс "Нормандии", а еще раз сказать президенту, что мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях. Я в этом готов стоять рядом с ним. И весь украинский народ готов стоять рядом с ним", - сказал Вакарчук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в пятницу вечером.

По его словам, народ Украины поймет только ту позицию, которая действительно будет отвечать интересам Украины.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо прекратить стрельбу, затем обменяться заложниками. "И только после этого - начало разговоров о каких-либо политических пунктах".

"Все остальное - ловушка для Украины, с которой будет очень сложно выйти. И вот это заставит людей выходить уже на протест", - подытожил политик.