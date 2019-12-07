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Арахамия призвал украинцев болеть за Зеленского на "нормандской встрече"

Арахамия призвал украинцев болеть за Зеленского на "нормандской встрече"
03:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Давид Арахамия призывает украинский народ поддержать Зеленского на "нормандской встрече".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает украинских граждан поддержать президента Владимира Зеленского на переговорах в "нормандском формате", а не выходить на акции протеста.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Это, знаете, как в футболе. Когда ты играешь на своем поле, в своей стране и все болельщики болеют за тебя, то тебе намного легче играть. А если все свистят и все такое, то очень сложно в таких условиях выиграть. Поэтому я хочу всех призвать, давайте будем поддерживать нашего президента, давайте путь к миру искать вместе", - сказал Арахамия.

Он также пояснил, что Зеленский не может сейчас рассказать все свои аргументы, с которыми едет на встречу лидеров "норманнской четверки", чтобы "не потерять свое переговорное оружие".

Напоминаем, встреча лидеров стран "нормандского формата" запланирована на 9 декабря в Париже.

Политические партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" накануне сделали совместное заявление относительно недопущения во время переговоров нарушения национальных интересов Украины. Они также призвали всех неравнодушных украинцев выйти 8 декабря на предупредительную акцию против капитуляции.

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Владимир Зеленский, Нормандский формат, Слуга народа, Давид Арахамия.
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