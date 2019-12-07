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"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО

"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский собрал СНБО накануне "нормандского саммита".

В субботу, 7 декабря, под председательством Президента Владимира Зеленского происходит заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне встречи в нормандском формате.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Накануне саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства.

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Как сообщалось ранее, встреча лидеров стран нормандского формата - Украины, России, Франции и Германии - запланирована на 9 декабря в Париже.

Кроме того, накануне Зеленский подтвердил проведение в Париже двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что двусторонние встречи будут иметь между собой все лидеры нормандского формата.

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Последний раз такой саммит проходил 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда его участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе достичь не удалось.

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СНБО, Владимир Зеленский, Нормандский формат, ОПУ.
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