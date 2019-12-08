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Разумков рассказал, когда примут закон о депутатской неприкосновенности

Разумков рассказал, когда примут закон о депутатской неприкосновенности
23:35 Вс, 8 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков о законе отмены депутатской неприкосновенности: В ближайшее время мы сможем принять его в целом для того, чтобы не затягивать этот вопрос.

В ближайшее время будет принят закон о депутатской неприкосновенности.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина» в воскресенье вечером.

Он напомнил, что Конституция изменена - «депутатская неприкосновенность перестала существовать как явление, однако необходимо привести в соответствие другие законы для того, чтобы более эффективно это работало».

По словам Разумкова, в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» (регистрационный номер 2237).

«Я думаю, что в ближайшее время мы сможем принять его в целом для того, чтобы не затягивать этот вопрос», - подчеркнул спикер.

Напоминаем, в первом чтении законопроект парламент принял 3 декабря. За это решение проголосовали 253 народных депутата Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности. При этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, его задержания, избрания меры пресечения и проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий. В частности, определить возможность начала уголовного производства, где вероятным фигурантом является народный депутат Украины, исключительно генеральным прокурором (лицом, исполняющим его обязанности).

Также предполагается, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата Украины, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть поддержаны генеральным прокурором (исполняющим обязанности генпрокурора).

Кроме того, предлагается определить, что рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а по уголовным процессам о преступлениях, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей Высшего антикоррупционного суда. При этом предусматривается возможность обжалования соответствующих решений.

Также вносятся изменения в закон «О статусе народного депутата Украины», которыми предусмотрены особенности юридической ответственности народного депутата. Ими предусмотрено, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины).

Кроме того, предусмотрено из Регламента Верховной Рады исключить нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о даче согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержание или арест.

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Верховная Рада, ВР, Закон, Дмитрий Разумков.
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