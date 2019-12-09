Разумков надеется, что ГБР расследует дела Майдана до конца

Новости Украины:Дмитрий Разумков выразил желание, что-бы ГБР до конца расследовало дела Майдана.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что Государственное бюро расследований (ГБР) сможет до конца расследовать дела Майдана.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина» в воскресенье вечером.

«Я надеюсь, что всеми теми инструментами, которыми ГБР будет наделено, им хватит и политической позиции, и правовой позиции, и гражданской позиции, чтобы довести эти дела до конца», - сказал он.

При этом Разумков отметил, что прошел очень большой промежуток времени, и «далеко не все хотели действительно расследовать эти события».

«Я понимаю, что часть доказательств была утеряна, часть, видимо, была уничтожена», - предположил спикер. При этом он добавил: «Я не уверен, что была действительно надлежащая, в том числе политическая позиция относительно этих расследований».

Председатель ВР надеется, что «обновление системы, изменение подходов, как в ВР, так и в других учреждениях позволит расследовать это дело. И все же мы увидим те результаты, которых ожидает общество, фактически с 2014 года».

Напоминаем, 3 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» (регистрационный номер 2116).

За это решение проголосовали 250 народных депутатов. В то же время за поправку, касающуюся дел Майдана, проголосовали 334 народных депутата.

В заключительных и переходных положениях закона предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса в Государственное бюро расследований, но не позднее 11 января 2020 года.

При этом отмечается, если эти следователи, прокуроры проводили досудебное расследование или осуществляли процессуальное руководство (не менее четырех месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) по уголовным производствам относительно событий, которые имели место во время мирных акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, которые подлежат передаче по подследственности в ГБР.