Маркарова: Соглашение с МВФ открывает двери к получению €500 млн от ЕС

Новости Украины:Оксана Маркарова сообщила, что соглашение с МВФ позволит получить 500 млн евро помощи от ЕС.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что соглашение с Международным валютным фондом позволит получить 500 млн евро макрофинансовой помощи из ЕС на выгодных условиях в ближайшие месяцы.

Об этом чиновник написал в Facebook.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи из ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - отметила Маркарова.

Напоминаем, посол ЕС в Украине Матти Маасикас написал в Twitter, что договоренность Украины с МВФ о программе финансирования откроет стране путь к получению макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, обсудив условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.