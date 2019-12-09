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Милованов прокомментировал заявления противников сотрудничества с МВФ

Милованов прокомментировал заявления противников сотрудничества с МВФ
02:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Тимофей Милованов: Предложения "послать" МВФ являются безответственными.

После подтверждения программы МВФ для Украины важно привлекать новых инвесторов, отмечает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Об этом Милованов написал в Facebook.

"Для Украины сейчас - после утверждения программы МВФ на рабочем уровне - важно привлекать новых инвесторов, чтобы росла экономика, увеличилось количество рабочих мест для наших людей, показатель уровня заработной платы достиг уровня европейского. А средства МВФ - были финансовой подушкой в нашей экономике", - отметил министр.

Он также прокомментировал заявления противников сотрудничества с МВФ.

"По моему мнению, отсутствие программы приведет к экономическому кризису. А предложения "послать" МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины", - считает Милованов.

По его словам, речь идет не о деньгах, а о доверии к экономике Украины.

"МВФ - своеобразный маркер доверия. Есть поддержка МВФ - есть доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программе развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже как следствие - инвестиции и международная торговля. Крупные инвесторы, владельцы крупных украинских и международных бизнесов, а также внутренние эксперты ориентируются на позицию МВФ, когда оценивают состояние экономики", - пояснил министр.

Ведь МВФ, подчеркнул он, предоставляет заем, только когда уверен, что экономическая политика государства ответственна, а действия власти - взвешены и обоснованы.

"Если программы нет, то для инвесторов это означает, что могут быть риски. Тогда инвесторы - внутренние и международные - будут сотрудничать с Украиной на других условиях: высокий процент, меньше суммы инвестиций. А чем больший процент по займу платит государство, тем, соответственно больший процент - экономика и, в конце концов, плательщики налогов - мы с вами. Точно так же меньшая сумма инвестиций означает меньше экономический рост, меньшие зарплаты, меньшие поступления в бюджет", - отметил Милованов.

Он напомнил, что МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент - 2-3% в USD: "Это уровень инфляции в долларе. То есть мы почти ничего не теряем, а иногда (если гривня укрепляется) даже зарабатываем на таком кредите. Но более правильно сказать, что обычно деньги идут в резервы Национального банка Украины и не используются - это средства на случай экономических проблем. Со временем мы их возвращаем, и потом - или берем кредит, или покупаем резервы за гривню".

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества Украины и МВФ.

В связи с этим посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас отметил, что договоренность с МВФ о программе финансирования откроет стране путь к получению макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро.

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МВФ, Тимофей Милованов.
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