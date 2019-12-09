США выразили поддержку Украине в борьбе с коррупцией

Новости Украины:В США выразили поддержку украинским чиновникам, которые работают над укреплением антикоррупционной системы Украины.

Посольство США в Украине поздравило украинских антикоррупционеров с Международным днем борьбы с коррупцией и напомнило о поддержке антикоррупционных реформ.

"В Международный день борьбы с коррупцией мы выражаем нашу крепкую поддержку всем украинским чиновникам и активистам, которые работают над укреплением антикоррупционной системы Украины, расследуют, преследуют и привлекают к ответственности коррупционеров", - указывается в обнародованном пресс-службой заявлении посольства.

У Міжнародний день боротьби з корупцією ми висловлюємо нашу міцну підтримку усім українським посадовцям та активістам, які працюють над зміцненням антикорупційної системи України, розслідують, переслідують та притягують до відповідальності корупціонерів. #РазомПротиКрупції — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 декабря 2019 г.

Напомним, Госсекретарь США Майкл Помпео положительно оценивает усилия новой власти в искоренении коррупции и уверяет в поддержке со стороны Вашингтона на этом направлении.