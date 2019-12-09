"Мы надеемся на прогресс": ЕС с оптимизмом смотрит на "нормандский саммит"

Новости Украины:Глава европейской дипломатии надеется на положительный результат "Норманди".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что во время "нормандского саммита" в Париже будет достигнут прогресс, который позволит продвигаться к мирному и устойчивому разрешению конфликта в Украине.

Об этом он заявил перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Соответствующая информация обнародована на сайте Европейской службы внешних действий.

"Мы надеемся на прогресс. В последние время было определенное позитивное развитие, в частности, разведение войск и оружия. Поэтому мы считаем, что (благодаря) этой встрече мы сможем работать и продвигаться к мирному и устойчивому решению конфликта в Украине, решение которого является одним из наиболее важных приоритетов Европейского Союза", - отметил Боррель.

Отвечая на вопрос о том, ослабит ли позиция Франции позицию Украины на этих переговорах, Высокий представитель не согласился с таким предположением и подчеркнул, что "Европа является полностью объединенной в этом вопросе".

Как сообщалось ранее, 9 декабря 2019 года в Париже состоится саммит лидеров стран нормандского формата — Украины, России, Франции и Германии. В рамках саммита запланированы двусторонние встречи всех лидеров стран-участников. В частности Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский заявил, что лидеры стран нормандской четверки обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.

Последний такой саммит состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда его участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе достичь не удалось.