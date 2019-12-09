Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Украина и Польша начнут разведку и добычу газа во Львовской области
Украина и Польша начнут разведку и добычу газа во Львовской области
Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
Объявлены претенденты на премию Critics' Choice Awards 2020
Объявлены претенденты на премию Critics' Choice Awards 2020

"Мы надеемся на прогресс": ЕС с оптимизмом смотрит на "нормандский саммит"

"Мы надеемся на прогресс": ЕС с оптимизмом смотрит на "нормандский саммит"
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Глава европейской дипломатии надеется на положительный результат "Норманди".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что во время "нормандского саммита" в Париже будет достигнут прогресс, который позволит продвигаться к мирному и устойчивому разрешению конфликта в Украине.

Об этом он заявил перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Соответствующая информация обнародована на сайте Европейской службы внешних действий.

"Мы надеемся на прогресс. В последние время было определенное позитивное развитие, в частности, разведение войск и оружия. Поэтому мы считаем, что (благодаря) этой встрече мы сможем работать и продвигаться к мирному и устойчивому решению конфликта в Украине, решение которого является одним из наиболее важных приоритетов Европейского Союза", - отметил Боррель.

Отвечая на вопрос о том, ослабит ли позиция Франции позицию Украины на этих переговорах, Высокий представитель не согласился с таким предположением и подчеркнул, что "Европа является полностью объединенной в этом вопросе".

Как сообщалось ранее, 9 декабря 2019 года в Париже состоится саммит лидеров стран нормандского формата — Украины, России, Франции и Германии. В рамках саммита запланированы двусторонние встречи всех лидеров стран-участников. В частности Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский заявил, что лидеры стран нормандской четверки обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.

Последний такой саммит состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда его участники признали, что никакого прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе достичь не удалось.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Франция, Нормандский формат, Жозеп Боррель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров &quot;нормандской четверки&quot;
Впервые за три года: Сегодня - саммит "нормандской четверки"
Полиция открыла дело против Богдана
Полиция открыла дело против Богдана
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Alyona Alyona представила новый клип с группой KALUSH (Видео)
Alyona Alyona представила новый клип с группой KALUSH (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь