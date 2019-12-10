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Боррель: В ЕС считают, что НАТО является основой европейской обороны

Боррель: В ЕС считают, что НАТО является основой европейской обороны
00:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Йенс Столтенберг считает, что НАТО и ЕС должны дополнять друг друга, а не конкурировать.

НАТО является "краеугольным камнем" для обороны Европы и многих стран Европейского союза, заявил в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"НАТО является и всегда будет являться основой, краеугольным камнем для обороны Европы и многих стран Евросоюза... Сотрудничество с НАТО - это основополагающий элемент европейской обороны", - отметил Боррель на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Мы должны продолжать работать вместе для того, чтобы укрепить сотрудничество стран-участниц Европейского союза и создать настоящий европейский союз обороны, который будет не альтернативой НАТО, а дополнением (к альянсу - ИФ)", - добавил он.

Генсек НАТО в свою очередь подчеркнул, что "НАТО и Европейский союз продолжают дополнять (друг друга - ИФ) и не соревноваться друг с другом".

Более того, он отметил, что "войска и возможности ЕС должны быть доступны НАТО".

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что НАТО остается самым мощным оборонительным союзом в мире, однако у Евросоюза есть свои задачи в сфере обороны.

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"Нужно продолжать работать, чтобы развивать союз безопасности и обороны. Это будет задачей нынешней (Евро)комиссии", - заявила фон дер Ляйен. При этом она неоднократно заявляла, что Европейский союз и НАТО "взаимодополняемы, они не соперники".

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Все по теме:

ЕС, НАТО, Йенс Столтенберг, Жозеп Боррель, Основа европейской обороны.
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