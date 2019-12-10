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Меркель надеется, что Минские соглашения - "не каменный документ"

Меркель надеется, что Минские соглашения - "не каменный документ"
01:18 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Меркель надеется, что Минские договоренности будут пересмотрены.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Минские договоренности не являются "каменным документом" и приветствует предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению.

Об этом она заявила по итогам саммита Нормандской четверки в Париже, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Есть вопрос, этот документ окаменевший, или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению", - подчеркнула она.

Меркель не уточнила, о каких изменениях идет речь, но известно, что Зеленский предлагает установить, что контроль над границей должен быть передан Украине до выборов.

Из ее заявлений следует, что договоренность не достигнута, но Меркель заявила, что заинтересована в изменениях.

"Мы надеемся, что этот документ (Минские договоренности) вновь будет гибким, и он будет оживлен", - добавила она.

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Ангела Меркель, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский саммит, Эммануэль Макрон.
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