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Закон о перезапуске ГБР направлен на подпись президенту

Закон о перезапуске ГБР направлен на подпись президенту
13:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал и передал на подпись главы государства принятый парламентом 3 декабря закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

Согласно данным сайта Рады, акт передан на подпись президенту 10 декабря.

Закон "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР" предусматривает, что президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины.

В действующем законе директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины.

Согласно законопроекту, директор ГБР сам назначает и увольняет своего первого заместителя и заместителей, определяет их обязанности, решает вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждает организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.

Директоры территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирается директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

В ст.1 закона прописано, что ГБР является "государственным правоохранительным органом", на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции. В настоящее время предусмотрено, что ГБР является "центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность".

Верховная Рада перезагрузила Государственное бюро расследований

Из закона исключен п.4 ст.4, согласно которому независимость ГБР от незаконного вмешательства в его деятельность гарантируется, в частности, "коллегиальным принятием наиболее важных решений руководством Государственного бюро расследований".

Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования утверждается отныне президентом Украины, а не Кабинетом министров Украины.

Как сообщалось, в связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

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Верховная Рада, Закон, ГБР, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.
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