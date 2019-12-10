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"Нормандский саммит" вызвал у Тимошенко беспокойство

"Нормандский саммит" вызвал у Тимошенко беспокойство
15:18 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Юлия Тимошенко нашла "зраду" в результатах встречи в Париже

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко по итогам встречи в "нормандском формате" заявила, что ее беспокоит тезис об особом статусе Донбасса на постоянной основе и легитимизация "формулы Штайнмайера".

Об этом Тимошенко написала в своей Facebook-страница.

"Вызывает беспокойство, что впервые в истории работы Нормандского формата на уровне президента Украины легитимировано "формулу Штайнмайера", которая становится основой для дальнейших действий, - заявила Тимошенко.

Также впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус оккупированным территориям не на временной, а на постоянной основе.

В "Голосе" озвучили главную проблему "нормандского саммита"

Только имея конкретное объяснение этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины".

В то же время, лидер "Батькивщины" поздравила возобновления переговоров лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Также она назвала "большим достижением" решение об обмене пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года. Среди позитива Тимошенко отметила и позицию, что сначала - восстановление границы, а затем выборы.

По мнению Тимошенко, сейчас в Украине пора начать внутренний диалог: "Нужен откровенный разговор с обществом. Украинцы должны быть уверены, что мир будет настоящим, без потери независимости и суверенитета".

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Все по теме:

Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Батькивщина, Нормандский формат, Нормандский саммит.
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