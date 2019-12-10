Вопрос обмена удерживаемыми решат на встрече ТКГ

Новости Украины:Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать ТКГ в Минске.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "Нормандской четверки" в Париже, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская.

"Будет обычное заседание (ТКГ – Ред.), во время которого мы будем обсуждать тот политический импульс, который получили от "норманди", - сказала Лутковская агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каком количестве на обмен может идти речь, она отметила: "По количеству точно не скажу, потому что 18-го числа будет решение".

Ранее российские СМИ со ссылкой на "власти" Донецка сообщили, что до Нового года может пройти обмен удерживаемыми лицами между Киевом и ОРДО по формуле "88 на 53", и эта тема будет обсуждаться 18 декабря на следующей встрече гуманитарной подгруппы в Минске.

Как сообщалось, лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) договорились в Париже в понедельник о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года. При этом президент Украины Владимир Зеленский выразил журналистам надежду, что до конца года 72 украинца в рамках обмена удерживаемыми лицами вернутся домой.