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В НАТО назвали результат "нормандской встречи" ключом к миру

В НАТО назвали результат "нормандской встречи" ключом к миру
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В НАТО после "Нормандии" призывают Россию вывести войска из Донбасса.

НАТО приветствует результаты "нормандского саммита" в Париже и надеется на полное выполнение Минских договоренностей всеми сторонами.

Об этом говорится в заявлении официального лица НАТО.

"Мы приветствуем недавнее развитие во время нормандского "саммита четырех". Это включает обновление обязательств относительно полного прекращения огня, развития и имплементации плана разминирования, согласование дополнительных районов разведения сил и создание новых пунктов пропуска вдоль контактной линии, а также освобождение и обмен заключенными во время конфликта до конца года. Эти шаги приносят конкретную пользу народу Украины и могут внести вклад в полную имплементацию Минских договоренностей всеми сторонами", - заявил представитель НАТО.

"Нормандский саммит": США призвали Россию уважать свои обязательства

Он назвал результат "нормандской встречи" ключом для достижения длительного и мирного разрешения конфликта. НАТО будет продолжать поддерживать усилия в "нормандском формате", в формате Трехсторонней контактной группы и в рамках ОБСЕ.

"Мы повторяем наш призыв к России вывести свои войска, вооружение и прекратить помощь боевикам на Востоке Украины. Союзники по НАТО решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право самостоятельно решать свое будущее", - говорится в заявлении официального представителя НАТО.

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Германия, Украина, Франция, НАТО, ФРГ, Россия, РФ, Донбасс, Нормандский формат, Нормандский саммит.
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