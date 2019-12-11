Скачать
Среда, 11.12.2019
Разумков: Женщины всегда участвовали в большой политике
Разумков: Женщины всегда участвовали в большой политике
Яценюк о "нормандской встрече": Президент вел себя достойно
Яценюк о "нормандской встрече": Президент вел себя достойно
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Лига чемпионов: результаты всех матчей 10 декабря
Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию

Разумков: Женщины всегда участвовали в большой политике

Разумков: Женщины всегда участвовали в большой политике
02:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:На сегодняшний день 4 женщины возглавляют парламентские комитеты.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что женщины всегда принимали решения и участвовали в большой политике. Об этом он сказал во время панельной дискуссии на третьем Украинском женском конгрессе в Киеве.

"Женщины всегда принимали решения и участвовали в большой политике. Действительно, очень хорошо, что сегодня такой значимый, стремительный рывок состоялся по сравнению с прошлым парламентом - было 12% (женщин в Верховной Раде - ред.). Фактически, мы видим цифры зеркальные - сегодня 21% женщин в парламенте. Это хорошо", - отметил Разумков.

Он отметил, что сейчас 4 женщины возглавляют парламентские комитеты.

"Если мы говорим о руководящих должностях, то есть и заместители председателей комитетов, там достаточно высокий показатель представителей женского пола. Я думаю, что это хорошая тенденция, если мы идем в том направлении, которое прошли страны Европы", - сказал председатель ВР.

Он также заверил, что большинство представителей парламента пытается придерживаться равных возможностей между женщинами и мужчинами.

Помпео: У США нет задачи добиться ограничений китайского ядерного арсенала

"Действительно есть предложения, которые надо было бы закрепить относительно равного представительства в некоторых законодательных актах, начиная от системы выборов и заканчивая распределением эффективности и профессионализма работы комитетов", - убежден Разумков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Женщины, Политика, Парламентские комитеты, Женщины в политике, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
04 Адвокат Порошенко: Признание "Минска" госизменой в первую очередь ударит по Зеленскому
05 Зеркаль призналась, что итоги "нормандской встречи" выглядят лучше, чем она ожидала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что интересовало пользователей Twitter в уходящем году
Что интересовало пользователей Twitter в уходящем году
Орбан готов в любое время встретиться с Зеленским
Орбан готов в любое время встретиться с Зеленским
Глава ГПСУ проинспектировал ситуацию на границе с РФ
Глава ГПСУ проинспектировал ситуацию на границе с РФ
С тысячами открыток от детей: Blue Origin запустит многоразовый аппарат в космос
С тысячами открыток от детей: Blue Origin запустит многоразовый аппарат в космос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь