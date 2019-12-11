Разумков: Женщины всегда участвовали в большой политике

Новости Украины:На сегодняшний день 4 женщины возглавляют парламентские комитеты.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что женщины всегда принимали решения и участвовали в большой политике. Об этом он сказал во время панельной дискуссии на третьем Украинском женском конгрессе в Киеве.

"Женщины всегда принимали решения и участвовали в большой политике. Действительно, очень хорошо, что сегодня такой значимый, стремительный рывок состоялся по сравнению с прошлым парламентом - было 12% (женщин в Верховной Раде - ред.). Фактически, мы видим цифры зеркальные - сегодня 21% женщин в парламенте. Это хорошо", - отметил Разумков.

Он отметил, что сейчас 4 женщины возглавляют парламентские комитеты.

"Если мы говорим о руководящих должностях, то есть и заместители председателей комитетов, там достаточно высокий показатель представителей женского пола. Я думаю, что это хорошая тенденция, если мы идем в том направлении, которое прошли страны Европы", - сказал председатель ВР.

Он также заверил, что большинство представителей парламента пытается придерживаться равных возможностей между женщинами и мужчинами.

"Действительно есть предложения, которые надо было бы закрепить относительно равного представительства в некоторых законодательных актах, начиная от системы выборов и заканчивая распределением эффективности и профессионализма работы комитетов", - убежден Разумков.