Денисова: В Украине следует законодательно усилить статус омбудсмена

Новости Украины:В Киеве 10 и 11 декабря пройдет третий Украинский женский конгресс.

В украинском законодательстве необходимо усилить статус Уполномоченного ВР по правам человека для дальнейшей способности действенно реагировать на дискриминационные действия. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова во время панельной дискуссии на третьем украинском женском конгрессе в Киеве.

"На сегодня, безусловно, хотелось бы усилить статус Уполномоченного и его возможности. Сегодня, благодаря депутатам, уже во втором чтении будет рассматриваться законопроект, который усиливает способность Офиса Уполномоченного и самого омбудсмена. Как раз в антидискриминационное законодательство вносятся некоторые нормы — чтобы присоединиться ко всем директивам ЕС. И именно Уполномоченный сможет делать предписание и рассматривать более содержательно, предоставлять возможность защитить человека, защитить женщину от дискриминационных действий", - отметила она.

Денисова отметила, что институт омбудсмена является главной правозащитной организацией в государстве, и напомнила, что недавно Офис Уполномоченного ВР Украины по правам человека получил статус "А" - "как наивысший уровень соответствия Парижским принципам".

В Киеве 10 и 11 декабря пройдет третий Украинский женский конгресс. В течение мероприятия запланировано обсуждение равных прав и возможностей женщин и мужчин в формате панельных дискуссий.

Ожидается, что на протяжении Украинского женского конгресса выступят также премьер-министр Алексей Гончарук, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.