Украина готовит правки в Минские соглашения

Новости Украины:Киев подготовит изменения в Минские соглашения до следующего саммита "нормандского формата".

Украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран "Нормандского формата", запланированной на март 2020 года, сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей встречи – Ред.), они даже были в инициативах президента (Украины Владимира Зеленского – Ред.) готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", - рассказал Резников в эфире телеканала "hromadske" в среду вечером.

Он выразил убеждение, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию договоренностей потом обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц "Нормандского формата".