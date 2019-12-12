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Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк

Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк
12:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Верховная Рада создала ВСК для контроля расследований нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию для осуществления парламентского контроля над расследованиями нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

За соответствующий проект постановления № 2302 проголосовали 347 народных депутатов на заседании в четверг.

Возглавил ВСК народный депутат Игорь Васылив (фракция "Слуга народа"), а его заместителем стала Соломия Бобровская ("Голос").

Как отмечается в пояснительной записке, целью ВСК является проверка сведений и выяснение состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Среди основных задач ВСК Временной проведение проверки сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на общественных активистов; становление, сбор информации о фактах нападений на активистов; инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

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Верховная Рада, ВСК, Активисты, Расследования, Екатерина Гандзюк.
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