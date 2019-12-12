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"А как по-другому?": Зеленский ответил, пожимал ли руку Путину

"А как по-другому?": Зеленский ответил, пожимал ли руку Путину
23:40 Чт, 12 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский готов "еще десять раз пожать руку" Путину, если Украине вернут Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что готов пожать не один раз руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину в случае возвращения Украине оккупированного Донбасса, и еще больше раз в случае возвращения оккупированного Крыма.

В эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, пожал ли он руку Путину 9 декабря в Париже, Зеленский сказал: "Да. Да. А как можно по-другому встречаться на высшем уровне? Как можно без этого начать диалог? Как можно о чем-то договариваться, а самое главное не просто на словах, а решать вопросы?".

Зеленский также отметил, что когда обсуждал с Путиным по телефону вопрос возвращения в Украину военных моряков, его тоже спрашивали, будет ли он с ним здороваться.

"А как по-другому? Я должен просто позвонить и сказать, эй, возвращай моряков? То есть если мы хотим, а мы действительно очень этого хотим, прекратить войну, мы должны разговаривать", - сказал Зеленский. 

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"И я скажу вам откровенно, что если завтра нам вернут нашу землю, наш временно оккупированной Донбасс, то я могу еще десять раз пожать руку, а если нам вернут наш Крым, а его обязательно когда-то вернут, можно и сто раз. Готов на такие вещи только ради результата", - подчеркнул Зеленский.

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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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