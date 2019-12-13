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СМИ: Ельченко может стать следующим послом Украины в США

СМИ: Ельченко может стать следующим послом Украины в США
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Вашингтон предварительно согласился на назначение Ельченко послом Украины в США.

Соединенные Штаты дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США, пишет ZN.UA, ссылаясь на свои данные.

В настоящее время Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН.

"Ожидается, что новым главой представительства Украины при ООН станет нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации", - пишет издание.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало. 

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Как сообщалось, 19 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Должность посла Украины в США Чалый занимал с 10 июля 2015 года.

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США, МИД, Владимир Ельченко.
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