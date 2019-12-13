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"Никакой резни не будет": Зеленский ответил на слова Путина о "Сребренице"

"Никакой резни не будет": Зеленский ответил на слова Путина о "Сребренице"
00:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский, отвечая на слова Путина о "Сребренице", заявил, что никакой подобной резни на Донбассе не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Украиной контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан ОРДЛО.

"Он (Путин – Ред.) это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни (не будет – Ред.), я именно так и сказал господину Путину", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Зеленский отметил, что не знает, кого Путин "представляет на его (Зеленского - Ред.) месте", но он другой человек. "Я не знаю, с кем вы (Путин – Ред.) до этого говорили о таких серьезных вопросах, какой у вас опыт по этому вопросу и в других странах, но у нас другая страна, мы другая власть, и для нас самое главное – человеческая жизнь", - указал президент Украины.

"А как по-другому?": Зеленский ответил, пожимал ли руку Путину

На встрече с Советом по правам человека при президенте Путин сообщил, что возможное преследование этих людей было одной из тем его дискуссии с Зеленским в ходе встречи в Париже 9 декабря.

"До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками", - сказал Путин.

"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях

В связи с этим президент РФ указал: "Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет" (массовое убийство мусульман в июле 1995 года в Сребренице является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов).

Как отметил президент РФ, "мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссию с националистами, не понятно, кто там сильнее". "И не понятно, что там произойдет, и кто ими будет руководить, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям", - сказал Путин.

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Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
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