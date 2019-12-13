Новости Украины:Ангела Меркель заявилла, что в Европе не увидели достаточного прогресса в решении проблемы на Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила продление санкций против РФ недостаточным прогрессом в решении проблемы на востоке Украины.

Об этом она рассказала во время пресс-конференции, после заседания саммита ООН. Ангела Меркель сообщила, что они вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировали участников саммита об итогах встречи в "нормандском формате".

"Мы сказали, что есть прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции", - сказала канцлер.

По словам Ангелы Меркель, решение о продлении ограничительных мер сроком на полгода было принято единогласно.

Напомним, лидеры ЕС продлили экономические санкции против России на полгода.