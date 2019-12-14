"Это однозначно политизация": в "Голосе" прокомментировали дело Шеремета

Новости Украины:В "Голосе" считают, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета умышленно политизируют.

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета умышленно политизируют, чтобы ни один полицейский и судья не осмелился взять на себя ответственность поставить точку и говорить правду, считает народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"На самом деле борьба с коррупцией или расследования чувствительных, общественно значимых преступлений у нас осуществляется по принципу National Geographic: поймали, показали, отпустили. Но хуже всего в этой ситуации - то, что часто политики этим злоупотребляют с целью пиара, - никакой другой цели присутствии президента на этой пресс конференции не было. Это принципиально неправильно", - сказал нардеп в эфире "Прямого канала".

Он также отметил абсурдность проведения брифинга по расследованию убийства Шеремета в Киеве 12 декабря, поскольку министр внутренних дел Арсен Аваков мог сообщить, что расследование завершается, но включаться как политическая фигура он не должен был.

"Он не следователь, а не адвокат, не юрист, не стороны процесса - он не должен был говорить на пресс конференции о деталях дела. Это однозначно политизация", - подчеркнул Юрчишин.

Нардеп добавил, что очень важно в этой ситуации не допускать обобщений – "не судить обще о волонтерах, если одного из них подозревают в преступлении".

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 08 февраля 2020 года волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которой выдвинуто подозрение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Также суд избрал для подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал до 8 февраля 2020 года ветерана АТО и музыканту Андрею (Riffmaster) Антоненко.