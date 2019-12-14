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Дубилет объяснил, почему министры просят большую зарплату

Дубилет объяснил, почему министры просят большую зарплату
17:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости Украины:Оказывается все дело в “финансовой подушке”.

Некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сказал в интервью телеканалу "Наш".

"Я вам так могу сказать - на самом деле, сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что на самом деле многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, у некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии", - сказал Дубилет.

По его словам, ситуация сложная, ведь с одной стороны есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных заплат это будет выглядеть плохо.

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Отвечая на вопрос о себе, Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.

Дмитрий Дубилет - украинский бизнесмен, IT-директор ПриватБанка, соучредитель мобильного банка monobank. Сын Александра Дубилета, бывшего руководителя правления ПриватБанка, советник нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. С 29 августа 2019 года - министр Кабинета министров Украины.

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Кабмин, Кабинет Министров Украины, Министр, Дмитрий Дубилет.
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