Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
У Путина считают, что они с Зеленским далеки от согласия по целому ряду вопросов
У Путина считают, что они с Зеленским далеки от согласия по целому ряду вопросов
Годовщина создания ПЦУ: Епифаний призвал всех к единству
Годовщина создания ПЦУ: Епифаний призвал всех к единству
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC Усман - Ковингтон (Видео)
Кровавый нокаут в чемпионском бою UFC (Видео)
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума
15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума

У Путина считают, что они с Зеленским далеки от согласия по целому ряду вопросов

У Путина считают, что они с Зеленским далеки от согласия по целому ряду вопросов
11:22 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Кремле заявили, что президенты Украины и России используют разную терминологию.

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, однако в настоящее время им не удается достичь согласия по целому ряду вопросов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - сказал Песков.

"Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, не так коротко, - продолжил Песков. - Потом их прервал президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате".

Песков о Зеленском: Надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности

Добавим, сообщение о том, что украинская сторона подготовит предложения по изменению минских соглашений к запланированному на март 2020 года саммиту "нормандской четверки", вызывают удивление. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Украина планирует подготовить изменения в Минских соглашений к следующей "нормандской встрече", которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Нормандский саммит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Витренко назвал причину подорожания газа
03 Почему болит спина? Что стоит изменить, чтобы навсегда забыть о проблеме
04 Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)
05 Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину везут Вифлеемский огонь мира
В Украину везут Вифлеемский огонь мира
Температура до +7°, но дождливо: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Температура до +7°, но дождливо: прогноз погоды на 15-16 декабря
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Как выбрать новогоднюю елку
Интернет станет быстрее: новый метод улавливания света увеличит скорость передачи данных
Интернет станет быстрее: новый метод улавливания света увеличит скорость передачи данных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь